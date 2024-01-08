Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdu.

Otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu M.A.A. ve S.H.A'nın yapılan üst aramasında, 14 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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