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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:12
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdu.

        Otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu M.A.A. ve S.H.A'nın yapılan üst aramasında, 14 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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