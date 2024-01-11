Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da KOBİ temsilcilerine yönelik "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" düzenlendi

        TürkGirişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı"nın 5'incisi Kütahya'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da KOBİ temsilcilerine yönelik "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TürkGirişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı"nın 5'incisi Kütahya'da yapıldı.

        TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) düzenlenen eğitim programında, küresel rekabetçilikte istenilen sıçramayı gerçekleştirmek için ikiz dönüşüm kaldıracının çok daha etkili kullanılması gerektiğini söyledi.

        Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığının azaltılabileceğinin mümkün olduğunu belirten Sönmez, "Son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3'lük barajı aşmak, elimizde. 270 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm potansiyeli, yaklaşık 3,7 milyon KOBİ'mize, dijital ekonomiye uyumla çok önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

        Sönmez, KOBİ’lerin ikiz dönüşüm çağında ülkenin en önemli cevherleri olduğunu vurguladı.

        "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" kapsamında ülke genelinde 2019'dan 4 bin 907 KOBİ temsilcisine erişerek bu işletmelere e-ticaret, e-ihracat altyapısı ve dijital pazarlama alanında nitelikli bilgi ile donatma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

        "Türkiye’nin refah düzeyinde bir sıçramayı gerçekleştirmesi için, işletmelerimizin verimliliğini ve kapasitelerini, her bir bölgemizde, aynı itinayla artırmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’de KOBİ’lerin e-ticarete katılımı artırmak, bu doğrultuda etkin strateji ve politikalar geliştirmek hayati öneme sahip. Bu düşünceyle TÜRKONFED, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle, 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz İşimi Yönetebiliyorum Programı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak KOBİ’leri, 21'inci yüzyılın rekabetçi dünyasına hazırlıyor."

        Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alper Olgun da Kütahya'nın bölgede önemli bir ekonomik merkez olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

        Programda, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Visa Avrupa Ülke Müdür Yardımcısı Laçin Öge ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da birer konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor
        Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor
        Kütahya'da kar yağışı
        Kütahya'da kar yağışı
        Kütahya´da Kocayayla geçidi kar nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
        Kütahya´da Kocayayla geçidi kar nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı