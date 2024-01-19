AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Saraçoğlu, basın toplantısında konuştu:

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kadar teşkilatlarıyla çalmadık kapı, sıkılmadık el, girmedik gönül bırakmayacaklarını söyledi.

Saraçoğlu, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kritik bir seçim sürecinde olduklarını anlattı.

Kütahya halkının her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Teşkilatımızla 31 Mart’a kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. İşimiz, gücümüz, sevdamız Kütahya diye çıktığımız 2014 yılından bugüne, ilk günkü aşkla ve heyecanla, Kütahya yüzyılını inşa edecek vizyon projelerimizle, güçlü bir ekip ve teşkilatımızla birlikte Kütahya’mızı bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz."

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay da konuşmalarında, 31 Mart seçimlerinde Kütahya’yı yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacaklarını ifade etti.