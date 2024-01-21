DSİ son 21 yılda Kütahya'da 177 tesis projesini hayata geçirdi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Kütahya'da 6 milyar 544 milyon lira değerinde 177 tesisi inşa ederek projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Kütahya’da 6 milyar 544 milyon lira değerinde 177 tesisi inşa ederek projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak Türkiye’nin dört bir yanında, milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirdiklerini belirtti.

Kütahya’da, 21 sulama tesisiyle 203 bin 640 dekar araziyi suyla buluşturduklarını aktaran Balta, şöyle devam etti:

“Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Kütahya’da inşa ettiğimiz 21 sulama tesisi ile toplamda 167 bin 530 dekar, kısmi olarak 36 bin 110 dekar arazi olmak üzere toplam 203 bin 640 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Kütahya’da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 177 tesis ile 6 milyar 544 milyon lira yatırım yaptık. Kütahya’da son 21 yılda 21 baraj, 8 gölet ve 1 yer altı depolaması inşa ettik ve böylece 147 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık.”

Bugüne kadar tamamladıkları içme suyu tesisleri ile 105.595 kişinin ihtiyacını karşılayabilen, yıllık 15 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerine değinen Balta, “Kütahya’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 118 taşkın koruma tesisi ile 144 yerleşim yeri ve 11 bin 463 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 7 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Kütahya’da 3 işin tamamlanarak 119 bin 450 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 167 bin dekar arazi tescili olmak üzere toplam 286 bin 450 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkati çeken Balta, şu ifadeleri kullandı:

“Kütahya’da 26 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Kütahya’da son 21 yılda 3 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 59,91 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlanmakta. Kurulu gücü 14,02 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 131 milyon lira katkı sunuyoruz.”