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        Kütahya'da "Milli birlik ve kardeşlik buluşması" yapıldı

        Kütahya'da Valilik ve Romanlar Konfederasyonu tarafından, "Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:48 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:56
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        Kütahya'da "Milli birlik ve kardeşlik buluşması" yapıldı
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        Kütahya'da Valilik ve Romanlar Konfederasyonu tarafından, "Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Vali Musa Işın, Yeni Spor Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın kardeş ve birinci sınıf vatandaş olduğunu söyledi.

        Türkiye'de Roman vatandaşların hiçbir zaman ötekileştirilmediğini belirten Işın, "Ama şunu size temin ederim ki Roman vatandaşlarımızla ilgili devletimizin hiçbir kademesinde bir ön yargı yoktur. Çünkü siz bu ülkede, huzur içerisinde hiçbir sıkıntıya sebep olmadan yaşayan insanlarsınız. Bu bayrak altında Türkiye Cumhuriyeti'nin birer mümtaz ferdi olarak her türlü vatandaşlık görevinizi layıkıyla yerine getiriyorsunuz." dedi.

        - "Hainlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz"

        Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar da hiçbir ırkın birbirinden üstün olmadığını, üstünlüğün sadece takva ile olacağını ifade etti.

        Konfederasyonunun öncelikli misyonunun devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü olduğunu vurgulayan Çokyaşar, şöyle konuştu:

        "Bir olacağız, diri olacağız. Memleketi böldürtmeyeceğiz. Hainlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Biz bu memleketin asli unsuruyuz. Roman vatandaşlar hepimizin olduğu gibi birinci sınıf vatandaştır. Birinci önceliğimiz devletin birliği ve bütünlüğüdür. Eğer ki Türkiye'de bir şey olsun Roman vatandaşların hepsi çoluk çocuk bayraklarıyla ölüme gitmezlerse ben namerdim. Bu millet şehit olmaya koşa koşa gider. Biz birlikte Türkiye'yiz. birlikte bir gücüz."

        Çokyaşar, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde devlet tarafından kültür evleri kurulması çağrısında bulundu.

        Etkinlik sonunda müzik şöleni ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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