Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Faslı kadınlar "Fas Günü" düzenledi

        Kütahya'ya gelin gelen bir gurup Faslı kadın, "Fas Günü" etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Faslı kadınlar "Fas Günü" düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'ya gelin gelen bir gurup Faslı kadın, "Fas Günü" etkinliğinde buluştu.

        Kentteki bir salonda bir araya gelen Faslı kadınlar, yöresel kıyafetleri ile kullandıkları bazı ev eşyalarını sergiledi.

        Faslı kadınlar, programda yöresel kıyafetlerini de giyerek ülkelerine ait müzikler eşliğinde dans etti.

        Etkinliği organize eden Faslı Najat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Faslı hemşerileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Fas’a çalışmaya giden Türk eşi ile tanışarak evlendiğini ve ardından Türkiye’ye gelin geldiğini anlatan Yıldız, "Eşimle Fas’ta tanıştık. O Fas’a çalışmaya gelmişti. Orada evlendik ve 3 ay kaldıktan sonra da Türkiye’ye geldik. 12 yıldır burada Kütahya'da yaşıyorum. Eşimi ve Türkiye’yi çok seviyorum. Faslı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel bir gün geçirdik. Adetlerimizi burada birlikte yaşamış olduk." diye konuştu.

        Kütahya’ya gelin gelen ve 3 çocuk annesi olan Rhizlane Hanane Fidha da 7 yıldır Kütahya’da yaşadığını, ekinlik sayesinde memleket hasreti giderdiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüşüyor

        Benzer Haberler

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Kütahya'da devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı
        Kütahya'da devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı
        Kütahya'da "Milli birlik ve kardeşlik buluşması" yapıldı
        Kütahya'da "Milli birlik ve kardeşlik buluşması" yapıldı
        DSİ son 21 yılda Kütahya'da 177 tesis projesini hayata geçirdi
        DSİ son 21 yılda Kütahya'da 177 tesis projesini hayata geçirdi
        Kütahyalı nakış sanatçısı, sandıklardan çıkan desenlere yeniden hayat veriy...
        Kütahyalı nakış sanatçısı, sandıklardan çıkan desenlere yeniden hayat veriy...