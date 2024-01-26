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        Kütahya'da rögar kapağı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Kütahya'da, rögar kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:15
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        Kütahya'da rögar kapağı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Kütahya'da, rögar kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Mahallesi'nde bazı rögar kapaklarının çalınması nedeniyle çalışma başlattı.

        Hırsızlık şüphelisinin Y.E. (54) olduğunu belirleyen ekipler, bu kişinin Osmangazi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, çalınan 7 rögar kapağı ekiplerce bulundu.

        Gözaltına alınan Y.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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