Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı

        MUHARREM CİN - Kütahyalı İbrahim Gecer, hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğinde gemi, otomobil ve iş makinesi maketleri yaparak ahşabı sanat eserine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHARREM CİN - Kütahyalı İbrahim Gecer, hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğinde gemi, otomobil ve iş makinesi maketleri yaparak ahşabı sanat eserine dönüştürüyor.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin 7 metrekarelik bodrumunu kendi imkanlarıyla atölyeye dönüştüren 51 yaşındaki Gecer, yaklaşık 3 yıl önce ahşaptan maket ve hediyelik eşyalar yapmaya başladı.

        Gemi, uçak, helikopter, iş makinesi, kamyon, klasik otomobil, insan figürü gibi 500'den fazla ahşap maket üreten Gecer, bunların bazılarını arkadaşlarına hediye etti, sosyal medya aracılığıyla talep eden müşterilerine ulaştırdı.

        İbrahim Gecer, AA muhabirine, geçen yıl belediye işçiliğinden emekli olduktan sonra ise ahşap eserler üretmeye daha çok zaman ayırdığını söyledi.

        Hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliğini geliştirdiğini belirten Gecer, "Yaklaşık 3 yıldır önce bu uğraşıya başladım. İki yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Sosyal medyada tanıştığım bir arkadaşım sayesinde başladım. Kendisi ahşaptan bir saz oymuştu. Yapabileceğimi söyleyerek inat uğruna başladığım bu hobi gerçekten çok güzel yerlere geldi." diye konuştu.

        Gecer, yaptığı maketlerin çevresindekiler tarafından beğenilmesinin motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

        Ahşap işlemeciliğine karşı el becerisini bu sayede fark ettiğini aktaran Gecer, "İlk başladığımda kıl testere ile kapı süsleri gibi basit eşyalar yapıyordum. Daha sonra biraz daha kendimi geliştirdim. Şimdi klasik otomobil, kamyon, iş makineleri gibi araçların maketlerini yapıyorum." dedi.

        - "Resmini gördüğüm her objenin maketini ahşaptan yapabiliyorum"

        Gecer, ahşabı şekillendirmenin kendisini rahatlattığını, bu işin insanın gün içinde yüklendiği negatif enerjiyi atabilmesi için çok güzel bir uğraş olduğunu ifade etti.

        Ağaç parçalarına şekil vermenin yorgunluğu, stresi aldığını vurgulayan Gecer, "Profesyonel olarak yapmaya başlayınca iyice zevk almaya başladım. Yani gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Doğada gezmek, dolaşmak insana nasıl iyi geliyorsa tahtayı yontmak da bana aynı hissi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha önce yaptığı maketlerden birçoğunu arkadaşlarına hediye ettiğini anlatan Gecer, masrafları çıkarmak için ürünlerini sosyal medya aracılığıyla satmaya başladığını belirtti.

        Genelde yumuşak ağaç türlerinden maket ürünler yaptığını bildiren Gecer, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyadaki bir arkadaşımın sayesinde geç de olsa bu yeteneğim ortaya çıktı. İnternette resmini gördüğüm her objenin maketini ahşaptan yapabiliyorum. Genelde işlenmesi daha yumuşak olan ağaçları malzeme olarak kullanıyorum. Bu işi sabırla götürmeye çalışıyorum."

        Gecer, bugüne kadar 500'ün üzerinde ahşap ürün yaptığını, gelecekte kişisel sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
        Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
        Fotoğraf tutkunları Kütahya'nın tarihi ve kültürel mekanlarında deklanşöre...
        Fotoğraf tutkunları Kütahya'nın tarihi ve kültürel mekanlarında deklanşöre...
        Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kütahya merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi