Kütahya'da sentetik uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Araçtaki M.K'nin yapılan üst aramasında 212 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Mecidiye Mahallesi'nde içinde şüphelilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri tarafından üstünde 212 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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