Kütahya'da otobüs yolcusunun çantasında 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirildi

Otobüsteki A.K'nin (60) çantasında yapılan aramada, 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kütahya'da bir otobüste çantasında 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

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