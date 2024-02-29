Kütahya'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Beldenin belediye başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine, çocuğun bir an önce sağ bulunması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Arama çalışmalarına belediye personelinin yanı sıra belde halkının da destek verdiğini belirten Düzgün, "Bölgedeki dağlık kesim, meralar ve mezarlıkları aradık. Şu an için aramalarımız derede de yoğunlaştı. Arama çalışmaları için yeni ekipler de geliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgeye giden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da arama çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Mehmet Derin, 29 Şubat'ta Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan incelemede çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlenmişti.