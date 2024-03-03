Kütahya'da çayda cesedi bulunan çocuk defnedildi

Derin'in Tavşanlı Özel Uygulama Okulu öğrencisi olduğu, 4 yaşında bir erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Baba Fatih Derin, arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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