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        Kütahya'da valizlerinde otomatik silah ve çelik yelek ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da yolcu otobüsündeki valizlerinde ve üst aramalarında otomatik silah ile tabanca ve çelik yelekler bulunan iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:59
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        Kütahya'da valizlerinde otomatik silah ve çelik yelek ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da yolcu otobüsündeki valizlerinde ve üst aramalarında otomatik silah ile tabanca ve çelik yelekler bulunan iki zanlı tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

        Otobüsteki S.Ö. (22) ve M.Ö'ye (24) ait valizde ve üst aramalarında yabancı menşeli otomatik silah, iki tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, çok sayıda mermi ile iki çelik yelek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Polis, şüphelilerin söz konusu silah ve çelik yelekleri hangi amaçla bulundurduklarını ve nereye götürmeye çalıştıklarını araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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