Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm oyların yeniden sayılması için itiraz edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminde sandıklardan çıkan tüm oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP adayı Mustafa Koca'nın kesin olmayan sonuçlara göre 22 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Partili yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.