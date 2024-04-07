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        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci mazbatasını aldı

        CHP'den Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Eyüp Kahveci, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:24 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:24
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        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci mazbatasını aldı
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        CHP'den Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Eyüp Kahveci, mazbatasını alarak görevine başladı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililerle Kütahya Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Kütahya Belediyesine geçen Kahveci, başkanlık makamında yaptığı açıklamada, görevi aldığı andan itibaren gece gündüz çalışarak halkın iradesine uygun şekilde belediyeyi daha iyi yerlere taşıma gayreti içinde olacağını söyledi.

        Belediyede siyaset yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kahveci, "Belediyeler valilik gibi, devletin diğer kurumları gibi kamuya hizmet amacıyla iş yapar. Biz de bu bilinçle bu kapıdan girdiğimiz andan itibaren kendi partimizin siyasi anlayışına odaklı burada bir eylem ve söylem içinde olmayacağımı, halkımızın istek ve beklentilerine uygun hizmet yapacağımızı ve yatırımlar yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada politika ve siyaset yapmayacağız. Ben de dahil belediye personelinin siyaset yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

        Kahveci, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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