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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:08
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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kayı köyünde tarlasını ilaçlamaya giden Mehmet Samur'un (57) kullandığı traktör, Sarıçal mevkisinde devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Samur'un, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İki çocuk babası olduğu öğrenilen Samur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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