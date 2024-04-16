Kütahya'da "Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk" sergisi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde "Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk" adlı sergi izlenime sunuldu.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türkiye-Macaristan Kültür Yılı dolayısıyla düzenlenen, küratörlüğünü Kemal Orta'nın yaptığı sergide, Macaristan'ın önde gelen 5 sanatçısına ait 33 eser yer alıyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk ve Macar halkını kardeş olarak gördüklerini söyledi.

Kültür ve sanatın artık sınır tanımadığını belirten Işın, şöyle konuştu:

"Sanat ve kültür yoluyla milletlerin birbirini tanımasını çok önemli görüyorum. Gönül ister ki yeryüzünde hiçbir zaman savaş olmasın, insanlar birbirini öldürmesin. 21. yüzyılda, teknolojinin ve kültürün sınır tanımadığı, adeta dünyanın bir köy haline geldiği bu zamanda, halen insanların açgözlülükle birbirini boğazlaması barbarca bir harekettir. Dünyadaki nimetler tüm insanlara yeter. Yeter ki insanlar birbirlerine saygı göstersin. Kendi milletimize gösterdiğimiz saygıyı tüm milletlere de göstermemiz gerekir. Bu herkes için geçerlidir."

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak iki kardeş ülke arasındaki anlamlı kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sanatın "evrensel bir dil" olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, "Sergideki eserler, bilimin, teknolojinin, matematiğin sanatla iç içe olduğunu göstermektedir. Ayrıca sergide yer alan eserler, optik illüzyon ve matematiksel çözümlemelerle, sanatın sadece estetik bir nesne olmadığını, deneyimsel bir yaklaşımla yeniliği arayan bir alan olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.