Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Frig desenlerinin kıyafet, çini ve seramiklere işlendiği sergi açıldı

        Kütahya'da Kültür ve Turizm Haftası dolayısıyla Frig medeniyetine ait desenlerin çeşitli objelere işlendiği "Zarafetin ve inceliğin kesiştiği yer Frigler" sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Frig desenlerinin kıyafet, çini ve seramiklere işlendiği sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da Kültür ve Turizm Haftası dolayısıyla Frig medeniyetine ait desenlerin çeşitli objelere işlendiği "Zarafetin ve inceliğin kesiştiği yer Frigler" sergisinin açılışı yapıldı.

        Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Kütahya ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan eserler sergilenmeye başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, birçok etkinlik düzenleyerek kültür ve turizm haftasını dolu dolu geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

        Kütahya'nın tarih ve kültür şehri olduğunu dile getiren Ünal, "Tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Friglerin izlerini taşıyan sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve turizm şehrimize değer katacak etkinlikleri inşallah hep birlikte düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, "İki komşu il olarak güçlü olduğumuz yönlerimizle çalışmalar yaptık. Frig temalı sergimizde günümüzde kullanılan objelerle inovasyon yaprak desenlerimizi kullandık." diye konuştu.

        Sergi 22 Nisan Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
        Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü
        Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü
        Kütahya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı
        Kütahya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı
        Gediz'de orman yangınında 2 hektar alan küle döndü
        Gediz'de orman yangınında 2 hektar alan küle döndü
        Kütahya'da "Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk" sergisi...
        Kütahya'da "Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk" sergisi...