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        Kütahya'da dağlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dağlık alanda saklanırken polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:43
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        Kütahya'da dağlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dağlık alanda saklanırken polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 28 yaşındaki firari F.A'nın il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Güvem köyü yakınında dağlık arazide saklandığını belirledi.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kovalamacanın ardından F.A'yı yakaladı.

        Emniyet müdürlüğüne getirilen F.A, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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