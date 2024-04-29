Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da sona erdi

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu.

        Kütahya Yeni Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, 23 ilden 36 ekip katıldı.

        Şampiyonanın geleneksel sahne düzenlemesiz kategorisi yarışmasında birinciliği Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu, ikinciliği Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu, üçüncülüğü Bayburt Ortaokulu, dördüncülüğü ise Van Fevzi Geyik Ortaokulu takımları elde etti.

        Geleneksel sahne düzenlemeli kategori yarışmasında ise Denizli Sarayköy Atatürk Ortaokulu birinci, Isparta Hızırbey Ortaokulu ikinci, İstanbul Capitol Ortaokulu üçüncü, Antalya Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu da dördüncü oldu.

        Şampiyonada dereceye giren ekiplerin madalyaları törenle takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu

        Benzer Haberler

        Çorbacıda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
        Çorbacıda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
        Kütahya'da "İnovatif Tıp ve Yapay Zeka Kongresi" yapıldı
        Kütahya'da "İnovatif Tıp ve Yapay Zeka Kongresi" yapıldı
        Kütahya'da kaynakçılığın inceliklerini öğrenen kadınlar fabrikada işbaşı ya...
        Kütahya'da kaynakçılığın inceliklerini öğrenen kadınlar fabrikada işbaşı ya...
        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başlad...
        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başlad...
        Kütahya'da dağlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da dağlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da "Objektiften Üniversitem" fotoğraf yarışması sonuçlandı
        Kütahya'da "Objektiften Üniversitem" fotoğraf yarışması sonuçlandı