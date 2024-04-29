Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da sona erdi

Geleneksel sahne düzenlemeli kategori yarışmasında ise Denizli Sarayköy Atatürk Ortaokulu birinci, Isparta Hızırbey Ortaokulu ikinci, İstanbul Capitol Ortaokulu üçüncü, Antalya Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu da dördüncü oldu.

Şampiyonanın geleneksel sahne düzenlemesiz kategorisi yarışmasında birinciliği Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu, ikinciliği Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu, üçüncülüğü Bayburt Ortaokulu, dördüncülüğü ise Van Fevzi Geyik Ortaokulu takımları elde etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu.

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