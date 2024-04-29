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        Kütahya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:07
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        Kütahya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Kütahya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ahmet E. yönetimindeki 43 AAH 686 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Özçınarlar Kavşağı yakınlarında motor kısmından aniden yanmaya başladı.

        Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurarak çevreden yardım istedi.

        Otomobil yandığı sırada zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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