İlkokul gezisinde gördüğü çini sanatının ustası oldu

MUHARREM CİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı 59 yaşındaki Arif Dönmez, yaklaşık yarım asırdır mavi beyaz renklerle bezediği çini eserlerinde Osmanlı motiflerini yaşatmaya devam ediyor.

Kütahya'da tarihi evlerin bulunduğu Germiyan Sokağı'ndaki Kültür ve Sanat Evi'nde bulunan atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dönmez, çini çamuruyla şekillendirilmiş başta vazo, tabak, karo olmak üzere çeşitli objeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Motiflerin çizilmesi ve boyaması işleminin ardından Dönmez'in yaptığı eserler, camla sırlandıktan sonra 900 ila 1200 derece ısıdaki fırınlarda ateşle buluşturuluyor.

Dönmez, AA muhabirine, çini sanatıyla ilk tanışmasının ilkokul yıllarında çini atölyelerine yapılan okul gezisinde gerçekleştiğini söyledi. Ortaokula başladığında seçmeli dersler arasında bulunan çini bölümünü tercih ettiğini anlatan Dönmez, "İlkokul yıllarımda tanıştığım çini sanatını 45 yıldan beri sürdürüyorum. Asıl mesleğim torna ve tesviye olmasına rağmen bu sanatı hiç bırakmadım. İkinci meslek olarak bu sanatı bugüne kadar sürdürdüm." dedi.

Dönmez, torna ve tesviye alanında çalıştığı işletmeden emekli olduktan sonra çini sanatına daha çok zaman ayırdığını belirtti.