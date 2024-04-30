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        Kütahya'da çıkan palalı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

        Kütahya'da çıkan palalı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:56
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        Kütahya'da çıkan palalı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
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        Kütahya'da çıkan palalı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi'nde karşılaşan O.İ. (18) ile B.Ö. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, İ.Ö. yanında getirdiği palayla B.Ö'yü yaraladı.

        Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden B.Ö, Acil Servis'te yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

        Kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullandığı pala, çevredeki bir çöp konteynerinin yakınında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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