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        Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:57 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:57
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        Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

        Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu.

        Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

        Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.

        Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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