Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu.
Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.
Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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