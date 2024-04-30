Kütahya'da kuaför salonunda 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Saldırıda, kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan ile müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kavuk, pişmanlık duyduğunu, kendisiyle alay edilmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle giderek iş yeri sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldüren Rifat Kavuk'un (80) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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