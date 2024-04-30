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        Kütahya'da kuaför salonunda 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da, kuaför salonunda tüfekle 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:27
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        Kütahya'da kuaför salonunda 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da, kuaför salonunda tüfekle 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle giderek iş yeri sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldüren Rifat Kavuk'un (80) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kavuk, pişmanlık duyduğunu, kendisiyle alay edilmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

        Dün Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle gelen Rifat Kavuk, içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

        Saldırıda, kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan ile müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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