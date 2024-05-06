Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü kutlandı

        Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü nedeniyle, tarihi Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü nedeniyle, tarihi Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi.

        Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Kütahya'nın 950 yıl önce ecdat tarafından fethedilerek ebedi Türk yurdu yapıldığını söyledi.

        Bu toprakların kolaylıkla kazanılmadığını belirten Işın, şöyle konuştu:

        "Selçuklular, Germiyanoğulları ve akabinde Osmanlılar döneminde ve de Cumhuriyet döneminde bu topraklar bize emanet bırakılırken binlerce şehit verilmiştir. Bu topraklar bize kolayca vatan olmamış. Bize düşen ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa dört elle sarılmak. Aradan 950 yıl geçmiş ama neredeyse her karışına bir vatan evladı düşmüş. Kan dökülmedik toprak parçası yoktur. Bize tarih, 'şurada şu savaş olmuştur, burada bu şehitlerimiz yatmaktadır' şeklinde kolayca anlatılsa da hakikat şudur ki hayattan daha kıymetli bir şey yoktur. İşte bu topraklar bize vatan yapılırken o çok kıymetli hayatlar toprak için feda edilmiştir."

        Türk milletinin bugün ecdat sayesinde bu topraklarda rahatça yaşayabildiğini, bunun kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini de belirten Işın, bugünün aynı zamanda Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı olduğunu, bu günü birlik içinde yaşamaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

        Kütahya'nın 950 yıl önce Türk yurdu haline gelmesini sağlayan ecdada minnet duygularını ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de "Onlar fethettiler ve buraları bize yurt olarak bıraktılar. Bizler de onlara layık evlatlar olarak bu toprakları mamur bir memleket haline getirerek gelecek nesillere ulaştırmakla mükellefiz." dedi.

        Kahveci, baharın, bolluk, bereket ve birliğin simgesi olan Hıdırellez'in Türk kültürünün önemli günlerinden olduğunu söyledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi.

        Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalar, Kütahya Belediyesi tarafından ikramların sunulmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'

        Benzer Haberler

        Ters yönde giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpış...
        Ters yönde giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpış...
        Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüş...
        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüş...
        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya'da toplandı
        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya'da toplandı
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü yapt...
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü yapt...