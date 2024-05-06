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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:59
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizler taşıyarak, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne kadar "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim (ÜNİAK) Başkanı Mert Ertit, yürüyüşün sonunda yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını belirten Ertit, şunları kaydetti:

        "Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılarak sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

        ÜNİAK Yönetim Kurulu Üyesi Esra Duran da basın açıklamasını İngilizce okudu.

        Yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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