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        Kütahya'da elektrik direğine çarpan alkollü sürücü, araçtan inip bahçe boşluğuna düştü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobiliyle elektrik direğine çarpan alkollü sürücünün, araçtan indikten sonra bahçe duvarından boşluğa düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:38
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        Kütahya'da elektrik direğine çarpan alkollü sürücü, araçtan inip bahçe boşluğuna düştü
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobiliyle elektrik direğine çarpan alkollü sürücünün, araçtan indikten sonra bahçe duvarından boşluğa düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ü.K'nin kullandığı 43 LB 385 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

        Araçtan inen sürücü Ü.K, bir binanın bahçe duvarından boşluğa düştü.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ve 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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