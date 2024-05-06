Kütahya'da elektrik direğine çarpan alkollü sürücü, araçtan inip bahçe boşluğuna düştü

Yaralanan ve 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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