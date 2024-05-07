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        Kütahya'da iki ebabil, davlumbaz bacasından mutfağa girdi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir evin mutfağına bacadan giren iki ebabil, koruma altına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:12
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        Kütahya'da iki ebabil, davlumbaz bacasından mutfağa girdi
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir evin mutfağına bacadan giren iki ebabil, koruma altına alınacak.

        İlçe merkezindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Engin Göktepe, davlumbazdan gelen sesleri duyunca mutfağa gitti.

        Göktepe, davlumbazın kapağını açınca iki kuşla karşılaştı.

        Ebabili ilk kez bu kadar yakından gören Göktepe, kuşları incitmeden eline aldı.

        Yetkililerle görüşen Göktepe, kuşları koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine teslim edecek.

        Engin Göktepe, AA muhabirine, televizyon izlerken mutfaktan gelen sesleri uyduklarını söyledi.

        Davlumbazın kapağını açınca kuşlarla karşılaştıklarını belirten Göktepe, "Baktık ilk başta yarasa zannettik. Sonra bunların Fil Suresi'nde de adı geçen kuşlar olduğunu gördük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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