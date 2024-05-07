Kütahya'daki darbuka kursuna katılanlar ritimle stres atıyor

MUHARREM CİN - Kütahya'da çoğunluk olarak kadınların katıldığı kursta, kursiyerler çalmasını öğrendikleri darbuka sayesinde ritimle stres atıyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir derneğe ait salonda kurs başlatan Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi Bağlama Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ritmoterapi Uzmanı Mehmet Sevim ve Ritim Perküsyon Sanatçısı Mehmet Özdemir, kadın ve erkeklere darbuka öğretip yine darbuka ile müzikli terapi uyguluyor.

Ağırlıklı olarak ev hanımları ile çeşitli meslek gruplarından kadınların yanı sıra eşleriyle birlikte kursa katılan erkekler, çalmayı öğrendikleri darbukayla stres atıyor.

Kursa katılanların hem darbuka öğrendiğini hem de bu sayede stresten uzaklaştığını belirten Kavukçu, "Yaklaşık 8 aydır kursiyerlerimizle beraberiz. Ritmoterapiden yola çıkarak başladık. Daha sonra darbuka kursu olarak devam ettik. Genelde kursiyerlerimiz günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için buradalar." dedi.

- "Prag'da müzik festivaline katılacağız"

Kursa katılımın yoğun olduğunu dile getiren Kavukçu, "Haftada bir gün toplanıyor ve iki saat çalışıyoruz. Bu şekilde 30 kişiden oluşan iki grubumuz bulunuyor. Buraya gelmeden önce kimse kimseyi tanımıyordu. Burada bir aile ortamı oluştu. Allah kısmet ederse 21 Temmuz'da ekibimizle Çekya'nın başkenti Prag'da müzik festivaline katılacağız." diye konuştu.

Kursa katılan 46 yaşındaki iki çocuk annesi ev hanımı Şehnaz Türker, ortamın kendisini psikolojik olarak çok rahatlattığını belirtti.