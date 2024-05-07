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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi düzenledi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:15
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi düzenledi
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı.

        Genç İHH öncülüğünde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        Kütahya Genç İHH Başkanı Veysel Güngör, yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

        Siyonistlerin Filistin’de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini belirten Güngör, şöyle devam etti:

        "Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail’i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze’deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD’nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz."

        Güngör, üniversite öğrencileri olarak Kolombiya'daki üniversitede başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderdiklerini, insanlık vicdanının siyonizmi yeneceğini ifade etti.

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