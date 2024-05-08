Kütahya'da üniversite öğrencileri çizgi film karakteri kostümleriyle festivale katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen "Çizgi Film ve Animasyon Festivali"nde renkli görüntüler oluştu.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün organize ettiği festivalde alanında uzman sanatçılar, animasyon ve oyun stüdyoları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin bazı çizgi film karakterlerinin kostümleriyle katıldığı festivalde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Kızıltoprak, GSF'deki akademisyen ve öğrencilerin çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Festivalde sergilenen görsellerin birer sanat eseri olduğunu belirten Kızıltoprak, "Sanat, yetenekli kişilerin yaptığı faaliyet alanıdır. Sanatçıları doğuştan şanslı olarak görüyorum. Sanatçılar olmasa dünyada ne tür güzellikler olduğunu keşfetmemiz kolay olmayacaktır. Öğrencilerimiz de her biri sanatçıdır. Öğrencilerimizin sergilediği birbirinden değerli eserler bize büyük gurur ve heyecan yaşattı." diye konuştu.