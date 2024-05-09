Kütahya'da 14. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı

Kütahya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 200'e yakın marka temsilciyle 100'ü aşkın firma katılıyor.

Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da gelişmeye başladığını söyledi.

Fuarların sektörün gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Zaman, şunları ifade etti:

"Kütahya, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, turizmde giderek ivmesini artıran potansiyeli yüksek bir il. Bunu hep birlikte görebiliyoruz. Önümüzdeki yıllar Kütahya'nın olacak. Bütün yapılan çalışmaların amacı, vatandaşın refah seviyesini, huzur ve mutluluğunu yükseltmeye yönelik. Hepimizin hedefi o. Bu anlamda bu fuarı düzenleyerek bu hedefe katkı sunanlara teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de fuarların, satıcı, tedarikçi ve üreticiyi buluşturarak çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini söyledi.