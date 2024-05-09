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        Kütahya'da 14. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı

        Kütahya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:54
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        Kütahya'da 14. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
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        Kütahya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

        Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 200'e yakın marka temsilciyle 100'ü aşkın firma katılıyor.

        Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da gelişmeye başladığını söyledi.

        Fuarların sektörün gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Zaman, şunları ifade etti:

        "Kütahya, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, turizmde giderek ivmesini artıran potansiyeli yüksek bir il. Bunu hep birlikte görebiliyoruz. Önümüzdeki yıllar Kütahya'nın olacak. Bütün yapılan çalışmaların amacı, vatandaşın refah seviyesini, huzur ve mutluluğunu yükseltmeye yönelik. Hepimizin hedefi o. Bu anlamda bu fuarı düzenleyerek bu hedefe katkı sunanlara teşekkür ediyorum."

        Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de fuarların, satıcı, tedarikçi ve üreticiyi buluşturarak çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın doğrudan gıda sektörünü ilgilendiren önemli bir üretim alanı olduğuna işaret eden Kahveci, "Bu noktada gerek üreticilere gerekse biz idarecilere çok önemli görevler düşmektedir. Kütahya Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa dair çok önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor, bu alanda şehrimizin üretim potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, kentin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kütahya'ya yönelik desteklemelerine ilişkin bilgi verdi.

        Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, birçok kurumun destek verdiği fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

        Açılışın yapılmasının ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, stantları gezdi.

        Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 12 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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