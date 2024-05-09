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        Kütahya'da sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi

        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:58
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        Kütahya'da sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi
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        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcu otobüsünden inen Y.Ş. (41), İ.L. (59) ve A.Ö'yi (26) gözaltına alan ekipler, otobüsle getirdikleri çöp torbası içine gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirildi.

        Emniyete götürülen zanlılardan Y.Ş. ve İ.L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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