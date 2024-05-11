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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:38
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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen E.B.Ö. (21), F.S. (26), E.A. (22) ve R.Ç'yi (25) takibe aldı.

        Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada,43 adet uyuşturucu hap, 2 parça afyon sakızı ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.Ö, F.S. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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