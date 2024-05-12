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        Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:54
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        Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        M.P. yönetimindeki 43 AEF 488 plakalı kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ali Acar idaresindeki 43 DY 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Sevim Doğan'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Acar ile aynı araçtaki Hatice Acar, Hatice Doğan, Zeliha ve Yağmur Çetin, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonet sürücü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Otomobildekilerin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan töreninden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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