Kütahya'da çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde, Engin Korkmaz'a ait iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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