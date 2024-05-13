Kütahya'da anaokulu öğrencileri eTwining projeleri ile geleceğe hazırlanıyor

Kütahya’da bir anaokulu öğrencileri, katıldıkları eTwining projeleri ile çeşitli alanlarda somut bilgiler edinerek geleceğe hazırlanıyor.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulundaki öğrenciler, yerli ve yabancı ortakların katılımlarıyla eTwinning projesi kapsamında çeşitli eğitim materyalleri yaptı.

Öğrencilerin, proje kapsamında hazırladıkları materyaller ve eserler okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.

Okul Müdür Yardımcısı ve proje katılımcısı Gülay Tonga, gazetecilere yaptığı açıklamada, eTwinning projelerinin anaokullarda, çocuklarda erken yaşlarda problem çözme yetisini kazandırmak, bilim, teknoloji ve fen alanlarında somut çalışmalar yapmak için uygulandığını söyledi.

Projelerin yardımlaşma ve dayanışma gibi önemli kazanımlar sağladığını da dile getiren Tonga, şunları kaydetti: "eTwinning projeleri yerli ve yabancı ortakların katılımıyla yapılıyor. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak, bilim, teknoloji ve fen alanlarında somut çalışmalar yapmalarını sağlamak için her yıl okulumuzda projeleri uyguluyoruz. Matematik projemizde çeşitli matematiksel işlemleri, oyunla çocuklarımıza verirken STEM projelerimizde çeşitli deneylere yer veriyoruz. Yine ritim projesi ile ritim duygusunu, müzik eşliğinde çeşitli oyunlarla bu duyguyu kazandırmaya çalıştık."