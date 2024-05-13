Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da anaokulu öğrencileri eTwining projeleri ile geleceğe hazırlanıyor

        Kütahya'da bir anaokulu öğrencileri, katıldıkları eTwining projeleri ile çeşitli alanlarda somut bilgiler edinerek geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da anaokulu öğrencileri eTwining projeleri ile geleceğe hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da bir anaokulu öğrencileri, katıldıkları eTwining projeleri ile çeşitli alanlarda somut bilgiler edinerek geleceğe hazırlanıyor.

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulundaki öğrenciler, yerli ve yabancı ortakların katılımlarıyla eTwinning projesi kapsamında çeşitli eğitim materyalleri yaptı.

        Öğrencilerin, proje kapsamında hazırladıkları materyaller ve eserler okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.

        Okul Müdür Yardımcısı ve proje katılımcısı Gülay Tonga, gazetecilere yaptığı açıklamada, eTwinning projelerinin anaokullarda, çocuklarda erken yaşlarda problem çözme yetisini kazandırmak, bilim, teknoloji ve fen alanlarında somut çalışmalar yapmak için uygulandığını söyledi.

        Projelerin yardımlaşma ve dayanışma gibi önemli kazanımlar sağladığını da dile getiren Tonga, şunları kaydetti:

        "eTwinning projeleri yerli ve yabancı ortakların katılımıyla yapılıyor. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak, bilim, teknoloji ve fen alanlarında somut çalışmalar yapmalarını sağlamak için her yıl okulumuzda projeleri uyguluyoruz. Matematik projemizde çeşitli matematiksel işlemleri, oyunla çocuklarımıza verirken STEM projelerimizde çeşitli deneylere yer veriyoruz. Yine ritim projesi ile ritim duygusunu, müzik eşliğinde çeşitli oyunlarla bu duyguyu kazandırmaya çalıştık."

        Tonga, bu tür projelerin çocuklara somut olarak katkı sunduğunu, ileriki eğitim hayatlarında faydasını görebileceklerini de sözlerine ekledi.

        Sergiye okulun idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Kütahya'da çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Kütahya'da çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi...
        Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi...
        Kütahyalı Gürsel Usta 56 yıldır ocağın başında demir dövüyor
        Kütahyalı Gürsel Usta 56 yıldır ocağın başında demir dövüyor
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da KADES'i kullanarak ihbarda bulunan kadını polis kurtardı
        Kütahya'da KADES'i kullanarak ihbarda bulunan kadını polis kurtardı