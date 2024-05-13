Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini, yılın başından beri ise uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 78 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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