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        Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu satarken yakalandı

        Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:50
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        Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu satarken yakalandı
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        Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık cezaevinden 11 gün izinli çıkan hırsızlık suçundan hükümlü Mehmet E'nin (20), 3 kişiye sentetik uyuşturucu sattığını belirledi.

        Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı, izinli çıktığı Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini, yılın başından beri ise uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 78 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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