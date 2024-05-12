Kütahya'da yangında ölen 9 yaşındaki çocuk defnedildi

Dün, Hürriyet Mahallesi'nde Engin Korkmaz'a ait iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi.

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