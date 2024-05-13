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        Kütahya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da çıkan tartışmada, eşi tarafından omuzundan bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:55
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        Kütahya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Kütahya'da çıkan tartışmada, eşi tarafından omuzundan bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden O.A. ve A.A. (43) çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine O.A, eşi A.A'yı omuzundan bıçaklayarak yaraladı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın şüphelisi O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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