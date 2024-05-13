Kütahya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da çıkan tartışmada, eşi tarafından omuzundan bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Kütahya'da çıkan tartışmada, eşi tarafından omuzundan bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden O.A. ve A.A. (43) çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın büyümesi üzerine O.A, eşi A.A'yı omuzundan bıçaklayarak yaraladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın şüphelisi O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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