Kütahya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden O.A. ve A.A. (43) çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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