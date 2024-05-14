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        Kütahya'da engelli çocuklar için sünnet düğünü yapıldı

        Kütahya'da 14 engelli çocuk için sünnet düğünü, 5 engelli genç için ise asker eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:47
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        Kütahya'da engelli çocuklar için sünnet düğünü yapıldı
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        Kütahya’da 14 engelli çocuk için sünnet düğünü, 5 engelli genç için ise asker eğlencesi düzenlendi.

        Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesinin organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki bir düğün salonunda yapılan etkinlikte çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

        Sünnet düğününde, çocuklar yakınlarıyla konfeti ve meşaleler eşliğinde sahneye geldi.

        Etkinliğe katılan Kütahya Vali Vekili Hasan Erkal, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve diğer protokol üyeleri, sünnet edilen çocukları tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Yakar, yaptığı konuşmada, yine bir mutlu günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Yakar, "Aslında biz engelli değiliz, engel sadece düşüncelerde. Sağlıklı bir insan ne istiyorsa, ne hissediyorsa bizler de aynı duyguları taşıyoruz. Biz engelliler de toplumda var olmayı, yaşamayı hak ediyoruz." dedi.

        Programın sonunda davetliler tarafından verilen hediye ve takılar, çocuklar arasında eşit şekilde pay edilmek üzere bir kutuda toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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