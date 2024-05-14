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        Aslapana'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak arazide çalışmalar başladı

        ​​​​​​​Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 18 bin büyükbaş besi hayvanının yer alması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına ilişkin çalışmaların başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:50
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        Aslapana'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak arazide çalışmalar başladı
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        ​​​​​​​Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 18 bin büyükbaş besi hayvanının yer alması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına ilişkin çalışmaların başladığı bildirildi.

        AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir, Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, OSB kurulması planlanan arazide incelemelerde bulundu.

        Önsay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin yaklaşık 820 dekar alanda kurulacağını söyledi.

        Hayvancılığın Kütahya’nın önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu ve bunun geliştirilmesine yönelik çalıştıklarını belirten Önsay, şöyle konuştu:

        "İlimizdeki tesislerin yüzde 98'i çok küçük sayıda az bir hayvanın olduğu aile şirketleri olarak gözüküyor. Genellikle büyüklerimizin devam ettirdiği bu işte gelecek açısından hepimizi büyük bir sıkıntı bekliyor. Malum dünyada da gıda krizi konuşuluyor. Bu anlamda Türkiye'nin her yerinde Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu şekilde organizasyonlar yapılması bakımından destekte bulunuyor."

        Önsay, 6 ay önce başlayan çalışmalar neticesinde Tarıma Dayalı İhtisas OSB için Aslanapa ilçesinin uygun olacağına karar verildiğini aktardı.

        Bölgedeki beklentinin 18 bin hayvana ulaşmak olduğunu vurgulayan Önsay, "Bunların tamamı besi hayvanı olacak. Burada 3 tip işletme olacak. Bu alanda 3 dekar, 5 dekar ve 10 dekar olmak üzere alan oluşturacağız. Burada insanlarımız bugüne kadar hayvancılıkla ilgilensin ilgilenmesin herkesin buraya yatırım yapabileceği bir noktaya gelecek." dedi.

        Önsay, biyogaz tesisi, yem fabrikası, kesimhane, depolama alanları, eğitim merkezi, sosyal donatı alanları ve güneş enerji santralinin de yer alacağı bölgede yatırım yapanlara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) vasıtasıyla yüzde 50 hibeden yararlanmalarının sağlanacağını ifade etti.

        Milletvekilleri Bayırcı, Biçer ve Demir de yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın Kütahya’nın gelişimi ile ekonomisine büyük katkısı olacağını, bu konuda her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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