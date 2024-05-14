Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 kuru sıkı silah ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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