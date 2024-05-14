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        Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:45
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        Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Y.D'yi (27) takibe aldı.

        Şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 kuru sıkı silah ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl genelinde yılbaşından beri uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 79'unun tutuklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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