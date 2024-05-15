Kütahya'da polis memurunun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

Motosikletle kaçan olayın şüphelileri İsmail T. ile Yavuz A, Perli Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sol kasığından yaralanan ve bilinci kapalı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Balcı, 12 Haziran 2016'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Diğer sanık Yavuz A'nın ise beraatine karar verildi.

Ayrıca, Balcı'nın sol kasığından girip sol baldırından çıkan mermi çekirdeğinin, olayın gerçekleştiği sokakta bir evin önündeki ayakkabı içinde bulunmasının, vurulma olayının sanıldığı gibi polis otosunda değil sokakta gerçekleştiği mütalaada belirtildi.

Dava ile ilgili mahkemeye sunulan savcı mütalaasında, kovalamaca sonunda motosiklet sürücüsü sanık İsmail T'nin, sokakta yaşanan arbedede polis memuru Balcı'nın tabancasını elinden almak istediği sırada silahın ateş aldığı yönünde tanık ifadesine yer verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar İsmail T. (29) ve Yavuz A. (31) ile tarafların avukatları ile Balcı'nın yakınları katıldı.

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