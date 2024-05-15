Kütahya'da "Ailemiz, İstikbalimiz" yürüyüşü yapıldı

Kütahya’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile Günü ve Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, bazı kurum müdürleri, müdürlük personeli ve aileler katıldı.

Uslu, Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla her yılın 15-21 Mayıs'ın Aile Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Haftayı dolu dolu kutlamaya başladıklarını belirten Uslu, "Bakanlığımız aile yapısının ve değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmekte. Toplumun tüm kesimlerinin ailenin öneminin ve aile değerlerimiz hususunda farkındalığın artırılması aile odaklı koruyucu, destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla Aile Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.