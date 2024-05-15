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        Kütahya'da "Ailemiz, İstikbalimiz" yürüyüşü yapıldı

        Kütahya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:02
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        Kütahya'da "Ailemiz, İstikbalimiz" yürüyüşü yapıldı
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        Kütahya’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Aile Günü ve Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, bazı kurum müdürleri, müdürlük personeli ve aileler katıldı.

        Uslu, Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla her yılın 15-21 Mayıs'ın Aile Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

        Haftayı dolu dolu kutlamaya başladıklarını belirten Uslu, "Bakanlığımız aile yapısının ve değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmekte. Toplumun tüm kesimlerinin ailenin öneminin ve aile değerlerimiz hususunda farkındalığın artırılması aile odaklı koruyucu, destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla Aile Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

        Uslu, etkinlikler kapsamında ailelerin katılımıyla Aile Ormanı oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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