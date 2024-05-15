Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'daki patent proje yarışmasında başarılı öğrencilere ödülleri verildi

        Kütahya'da düzenlenen "Fikrine Sahip Çık, Patent Hackathon Yarışması"na, yenilenebilir enerji temalı projelerle katılarak başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'daki patent proje yarışmasında başarılı öğrencilere ödülleri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da düzenlenen "Fikrine Sahip Çık, Patent Hackathon Yarışması"na, yenilenebilir enerji temalı projelerle katılarak başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerde patent ve faydalı model konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla liseler arasında "Fikrine Sahip Çık, Patent Hackathon Yarışması" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destek Patent ve kentte cam ve farklı alanlarda faaliyet gösteren bir firma işbirliğinde düzenlenen yarışmaya katılan takımlar, hazırladıkları projeleri jüriye sundu.

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının zaman zaman patent ve faydalı model yarışmaları düzenlediğini hatırlattı.

        Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da farklı eğitim uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirten Başyiğit, şunları söyledi:

        “Bizler eğitim camiası olarak öğrencilerimizin zihninde patentle ilgili bir heyecan yaratmak istedik. Diğer yaptığımız eğitim uygulamalarında da, özellikle TÜBİTAK sergilerinde de farklı eğitim çalışmalarımız var. Bizim bu çalışmalarımız tescil alma noktasında eksik kalıyor. Biz bu konuda ne yapabilirizi konuştuğumuzda böyle bir yarışma önerisi geldi. Süreç içerisinde okullardaki takımlarımız bu konuda 2 gün boyunca eğitim alarak ürettikleri fikirlerle jüriye etkili bir sunum yaptılar.”

        Başyiğit, yarışmada derece alan ve almayan tüm takımları tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

        Yarışmaya destek veren firmanın yönetim kurulu başkan vekili Esin Güral Argat ise konuşmasında, projenin sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

        Grup olarak Türkiye’nin sanayi, turizm ve yapı sektörlerine dair katkılar sunmanın yanı sıra sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında pek çok proje ve çalışmayı desteklediklerini dile getiren Argat, “Biz grup olarak, yalnızca üretmekle veya ekonomiye katkı sunmakla değil toplumsal refah ve kalkınmayı desteklemekle başarılı olunacağına inanıyoruz. Bu nedenle gençlerin eğitimini desteklemeye, kültür sanata katkıya kadar farklı alanlarda pek çok projeyi destekliyor ve hayata geçiriyoruz. Yarışmanın ana teması olan ‘Yenilenebilir Enerji Çözümleri’ ile genç öğrenciler ilham veren tasarımlar ortaya koydular. Bu kıymetli projenin bir parçası olduğumuz için ne mutlu bize.” diye konuştu.

        Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ise, projeye katkı sunmuş olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından yarışmaya katılarak başarılı olan öğrenci takımlarına ödül ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "Ailemiz, İstikbalimiz" yürüyüşü yapıldı
        Kütahya'da "Ailemiz, İstikbalimiz" yürüyüşü yapıldı
        Kütahyalı bağlama sanatçısı Mehmet Yiğit, Yörük kültürüne ait türküleri gün...
        Kütahyalı bağlama sanatçısı Mehmet Yiğit, Yörük kültürüne ait türküleri gün...
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde DPÜFEST24 başladı
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde DPÜFEST24 başladı
        Kütahya'da polis memurunun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası
        Kütahya'da polis memurunun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası
        Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 kişi yakalandı
        Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 kişi yakalandı