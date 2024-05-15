Kütahya'daki patent proje yarışmasında başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Kütahya’da düzenlenen "Fikrine Sahip Çık, Patent Hackathon Yarışması"na, yenilenebilir enerji temalı projelerle katılarak başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerde patent ve faydalı model konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla liseler arasında "Fikrine Sahip Çık, Patent Hackathon Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destek Patent ve kentte cam ve farklı alanlarda faaliyet gösteren bir firma işbirliğinde düzenlenen yarışmaya katılan takımlar, hazırladıkları projeleri jüriye sundu.

“Bizler eğitim camiası olarak öğrencilerimizin zihninde patentle ilgili bir heyecan yaratmak istedik. Diğer yaptığımız eğitim uygulamalarında da, özellikle TÜBİTAK sergilerinde de farklı eğitim çalışmalarımız var. Bizim bu çalışmalarımız tescil alma noktasında eksik kalıyor. Biz bu konuda ne yapabilirizi konuştuğumuzda böyle bir yarışma önerisi geldi. Süreç içerisinde okullardaki takımlarımız bu konuda 2 gün boyunca eğitim alarak ürettikleri fikirlerle jüriye etkili bir sunum yaptılar.”

Başyiğit, yarışmada derece alan ve almayan tüm takımları tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Yarışmaya destek veren firmanın yönetim kurulu başkan vekili Esin Güral Argat ise konuşmasında, projenin sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Grup olarak Türkiye’nin sanayi, turizm ve yapı sektörlerine dair katkılar sunmanın yanı sıra sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında pek çok proje ve çalışmayı desteklediklerini dile getiren Argat, “Biz grup olarak, yalnızca üretmekle veya ekonomiye katkı sunmakla değil toplumsal refah ve kalkınmayı desteklemekle başarılı olunacağına inanıyoruz. Bu nedenle gençlerin eğitimini desteklemeye, kültür sanata katkıya kadar farklı alanlarda pek çok projeyi destekliyor ve hayata geçiriyoruz. Yarışmanın ana teması olan ‘Yenilenebilir Enerji Çözümleri’ ile genç öğrenciler ilham veren tasarımlar ortaya koydular. Bu kıymetli projenin bir parçası olduğumuz için ne mutlu bize.” diye konuştu.