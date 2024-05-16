Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri tarafından bir süre önce başlatılan Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemleri kapsamında gıda kermesi yapıldı.

Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde düzenlenen kermese öğrenciler ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Stantları gezerek alışveriş yapan, ürünlerin satışında öğrencilere yardım eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazetecilere, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu söyledi.

İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Kızıltoprak, "Bu sınavı kazananlar Amerika'daki, Columbia'daki üniversite öğrencileri oldu. Oradaki öğrenciler ve öğretim üyeleri Filistin davasını bir insanlık ve vicdan davası olarak gördüler, katledilen masum yavruların ızdırabını dünyaya tanıttılar. Onlar sayesinde Filistin konusu dünya gündemine bir kez daha geldi." diye konuştu.

Kızıltoprak, DPÜ öğrencilerinin de Avrupa, ABD'de ve Türkiye'deki üniversitelerde yayılan vicdan ve merhamet hareketine yürüyüş ve oturma eylemleriyle destek olmaya çalıştığını vurguladı.