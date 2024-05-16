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        Kütahya'da refüjdeki ağaca çarparak deviren tırın sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da, trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:57
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        Kütahya'da refüjdeki ağaca çarparak deviren tırın sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'da, trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

        Muammer Akçocuk (63) yönetimindeki 07 UJ 420 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 2. kilometresindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan dolayı kısa süreliğine yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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