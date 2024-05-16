Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da babaannesinin evine zorla giren toruna biber gazıyla müdahale edildi

        Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen babaannesinin evine giren torun, polis ekibinin müdahalesiyle evden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da babaannesinin evine zorla giren toruna biber gazıyla müdahale edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen babaannesinin evine giren torun, polis ekibinin müdahalesiyle evden çıkarıldı.

        Gaybi Efendi Mahallesi 2. Çiçek Sokak'ta Sultan A'nın (70) evine zorla giren Mustafa A'nın (24), evden çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polisin ikna çabasına rağmen evden çıkmamakla direnen Mustafa A'ya, binaya giren Asayiş Şubesi ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

        Evden çıkarılan ve kelepçelenerek gözaltına alınan Mustafa A'nın, babaannesine sürekli şiddet uyguladığı, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da refüjdeki ağaca çarparak deviren tırın sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da refüjdeki ağaca çarparak deviren tırın sürücüsü yaralandı
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Futbolcu eşinin kullandığı otomobil, üst geçidin altında yayalara çarptı: 2...
        Futbolcu eşinin kullandığı otomobil, üst geçidin altında yayalara çarptı: 2...
        Kütahya Şehir Hastanesinde üç boyutlu basım teknolojisi kullanılıyor
        Kütahya Şehir Hastanesinde üç boyutlu basım teknolojisi kullanılıyor
        15 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı
        15 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı
        Kütahya'da hasta yakınının hemşireyi darbettiği iddiası
        Kütahya'da hasta yakınının hemşireyi darbettiği iddiası